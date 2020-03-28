Nusret Sordu, Dr. Mehmet Öz Yanıtladı! Koronavirüs Yayınında Buluştular

ABD'de televizyon kanallarında sağlık programları yapan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, tuz serpme hareketiyle tüm dünyada fenomen haline gelen kasap Nusret Gökçe ile bir sosyal medya canlı yayınında bir araya geldi.

Nusret Gökçe, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hakkında merak edilenleri sorarken, Dr. Mehmet Öz de soruları yanıtladı ve salgın hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Nusret’in "Koronavirüs ile mücadele ederken nelere dikkat edelim?" sorusunu yanıtlayan Dr. Mehmet Öz, "Endişeli ol ama asla panik olma. Tedbirli ol, aileni koru, akıllı hareket et, sosyal mesafeni koru ve kendini birkaç hafta izole et. Kontrol senin elinde. Tüm dünya hekimleri yoğun çalışıyor, biz bu virüsü boğacağız. Altı ay sonra geri döndüğünde ise etkisi çok azalacak çünkü hem ilacımız hem aşımız olacak. Virüsü daha iyi tanımış olacağız." ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Öz, "Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?" şeklindeki soruyu ise, "Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin. Uyku, en önemlisi. Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı. D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz." diyerek yanıtladı.

Özellikle yeterli uyku, spor, sağlıklı beslenme ve el hijyeni konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Öz, "Antibakteriyel sıvılara karşı sabun, çok daha kuvvetli ve ekonomik. En yakın arkadaşınız olsun. Biz de burada sabuna geçiş yaptık." diye konuştu.