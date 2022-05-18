NVIDIA'dan Yeni Bütçe Dostu Ekran Kartı Geliyor

NVIDIA, AMD'nin RX 6400 ekran kartına karşılık yeni bir ekran kartı piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir. VideoCardz, NVIDIA'nın yeni bir GeForce GTX 1630 modeli üzerinde çalıştığını doğruladı ancak firma tarafından resmî bir açıklama veya tanıtım henüz yok.

Kartın özellikleri şu anda bilinmiyor ancak kaba tahminler, ekran kartının muhtemelen 75W civarında güce ihtiyaç duyan bir TU117 (Turing, son nesil) işlemciyle geleceğini göstermekte. Geniş resimden baktığımızda bu kartın şu anda NVIDIA'nın popüler kartı olan GTX 1050 Ti'nin yerini alacağını düşünüyoruz. Keza GTX 1630'un RX 6400'den daha iyi performans göstereceği de makul bir varsayım.

GTX 1630 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

AMD'nin yakın zamanda mevcut Radeon grafik kartları ile NVIDIA'nın serisi arasında bir karşılaştırma yaptığında en dikkat çeken RX 6400 ile GTX 1050 Ti arasındaki uçurumdu. NVIDIA'nın GTX 1630'u olabildiğince piyasada yaygınlaştırmak istediği bilinen bir gerçek. Bu durumda GTX 1630 ile NVIDIA doğrudan AMD'nin RX 6400 kartına rakip bir kart piyasaya sürmüş olacak. Keza RX 6400, ekran kartının tasarımının belirli yönleri nedeniyle bazı eleştiriler almıştı.

GTX 1630'un fiyat etiketi muhtemelen ABD'de ilk çıkışıyla birlikte 200 doların altında olacak. 1050 Ti bile şu anda perakendede yaklaşık 200 dolar civarlarında ve GTX 1650 yaklaşık 210-220 dolar civarlarında seyrediyor, bu nedenle GTX 1630'un 200 doların altında olması muhtemel.

Şimdilik her şey söylentilerden ibaret olsa da NVIDIA'nın bütçe dostu ekran kartı çıkarması gerektiği aşikâr. Bu nedenle gelecek aylarda bu konu ile ilgili daha çok bilgi almayı bekliyoruz.