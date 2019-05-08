ODTÜ’nün Alan Adı Sağlama Yetkisi Elinden Alındı

ODTÜ ve TÜBİTAK ortaklığı ile birlikte, bundan tam 25 yıl önce ilk internet bağlantısı sağlanmıştı. PTT'den sağlanan 64 Kbps kapasiteli kiralık hat ile zar zor bağlantı kurulmuş ve bu bile bir devrin başlangıcı olmuştu.

ODTÜ, o dönemden beri Türkiye’de alan adı sağlama yetkisi olan bir kurum. Üniversite her yıl, 330 binden fazla alan adı sağlıyor. Bu rakamlar, ODTÜ’nün bilimsel çalışmaları için kullanılan kaynağa aktarılıyordu.

ODTÜ henüz açıklama yapmadı

1991 yılından beri ICANN ile birlikte ‘com.tr’ uzantılı alan adlarını sağlayan ODTÜ’nün bu yetkisi BTK’ya devredildi. Yılda 5 milyon TL gelir getiren alan adları, üniversitenin bütçesini korumak adına önemli bir destek sunuyordu.

İnterneti düzenleyici kurum ICANN'ın kararıyla artık Bilgi Teknolojileri Kurumu com.tr alan adı verme yetkisine sahip olacak. Bu da ODTÜ’nün çok önemli bir gelir kaynağını kaybedeceği anlamına geliyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve BTK 5 yılı aşkın süredir com.tr alan adı yetkisinin BTK’ya geçmesi için Ar-ge faaliyetleri yürütüyordu.

Bu karar ile ilgili ODTÜ tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. 5 milyon TL’lik kayıp yaşayan üniversite, bakalım bu konuda ne açıklamalar yapacak.