Öksürük Sesinizden COVID-19 Teşhisi Koyan Uygulama Yayınlandı

Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni internet sitesi, öksürük sesinizden COVID-19 teşhisi yapmaya başladı. Üniversite, sitenin gerçek bir tıbbi teşhis koyma niyetinin olmadığını; ancak hastaları yönlendirmede katkı sunabileceğini dile getirdi.

COVID Voice Detector ismiyle kullanıma sunulan deneysel site, masaüstü üzerinden rahatça ulaşılabildiği gibi Android ve iOS işletim sistemi üzerinde de kullanılabiliyor. Yani internet sitesini mobil cihazlar yoluyla da deneyebilmeniz mümkün.

İnternet sitesine girdiğinizde ilk olarak mikrofon izni vermeniz isteniyor. Ardından mikrofonunuza üç kere öksürmeniz talep ediliyor. Üç öksürükten sonra site bir de normal konuşma sesinizi kaydediyor. Normal konuşma sesiniz ise rastgele bir cümleden oluşmuyor: İnternet sitesi bütün alfabeyi okumanız ve belirli harfleri nefesiniz tükenene kadar söylemeniz gerektiğini belirtiyor.

Sesle COVID-19 tanısı koyan uygulama

Tüm görevleri yaptıktan sonra internet sitesi size 1 ila 10 arasında bir değer veriyor. Eğer değeriniz 10'a yakınsa, gerçek bir tıbbi yardım almanız ve kendinizi kontrol ettirmeniz yönünde uyarılar gösteriliyor.

Uygulamanın internet sitesinde üniversitenin dünyadaki herkese ulaşarak, farklı bir COVID-19 teşhis sistemi oluşturmak amacında olduğuna dair kimi uyarlara yer verilmiş. Birkaç saniye süren bu uygulama sayesinde, en azından COVID-19 riski taşıyan kişilerin tespit edilmesinin ya da hastanelere yönlendirilmelerinin önünün açılması planlanıyor.

Yine de henüz geliştirme ve erken erişim aşamasında olan bu uygulamanın, gerçek bir test sonucu sunmadığını hatırlatalım. Denemekten ise herhangi bir zarar gelmeyeceğini söylemeden geçmeyelim.