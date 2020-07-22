Okullar 31 Ağustos'ta Açılacak Mı? Bakan Selçuk'tan Açıklama Geldi

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a " Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? " sorusu yöneltildi. İşte Ziya Selçuk tarafından okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama. Ziya Selçuk, CNN Türk yayınında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'de soruları yanıtladı.

Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Tüm ülkeleri izliyoruz. Bilim Kurulu ile sürekli görüşüyoruz. Çocuklarımızı riske atacak hiçbir kararı almayız. İki ay sonra ne olacağını bilmiyoruz ki net bir tablodan bahsedelim. Temel niyetimiz okulları açmak. Her yerde normalleşme olurken okullar ile ilgili tümüyle bir kısıtın olması söz konusu olmayacaktır.

Biz bakanlık olarak 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız. Biz meseleyi öyle güçlü tutuyoruz ki, bu tutmamızın sebebi şu; bu bizim dünyada savrulmamızı engelleyecek bir şey. Ben eskiden bir okulun açılma tarihini bir daire başkanı imzalar gönderir kolaydı. Ama bu şimdi tarihi bir karara dönüştü. O yüzden de şuna inansın toplum, böyle bir karar alınırken eğer riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız.

Üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Biri tamamen açık, biri tamamen kapalı. Biri tamamen kısıtlamasız okulların açılması. Okulun tamamen kapalı olması da bir senaryo. Seyreltilmiş eğitim modeli uygulayabiliriz.

Eğitimde seyreltme ve öğrencilerin dönüşümlü eğitimi şeklinde. Bir günde lisede 8 ders varsa, bunun 4 tanesi evden, 4 tanesini okuldan olur. İllere özel uygulama yapabiliriz. Vaka sayılarındaki artışa ve azalmaya göre illerde farklı çalışmalar yürütüyoruz. Uzaktan eğitimde profesyonel bir düzeydeyiz.

Dünyada canlı ders yapabilen tek ülke Türkiye. Ulusal ölçekte canlı ders uygulayabiliyoruz. 1 milyon öğrenciye canlı ders yapabiliriz. Okullardaki bilgisayarları evlere gönderdik, öğrenciler ders takip edebilsin diye. Bu kesinleşmiş bir şey değil bu bir senaryo. Diğer bakanlıklarla konuşacağız. Tüm bakanlıklarla görüşeceğiz."