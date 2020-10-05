Okulların Açılış Tarihi Açıklandı: Ziya Selçuk Duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama sonrası okulların açılış tarihi hakkında bilgi verdi. Okullar ne zaman açılacak? Veliler ve öğrenciler tarafından merak edilen bu soruya yanıt verildi. İşte Detaylar.

Okullar Ne Zaman Açılacak?

Okullar 12 Ekim'de açılıyor. Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz." dedi.

Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.



12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz.



Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz.#okullaracılıyor — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 5, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz saaatlerde yaptığı açıklamada "Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2, 3 ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8 ve lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek." cümlelerine yer vermişti.

Hemen aşağıdan Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklamaya ulaşabilirsiniz.

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