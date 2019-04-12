Okyanusun En Derin Bölgesinde Petrolle Beslenen Bakteriler Keşfedildi

Doğu Anglia Üniversitesi’nden araştırmacılar eşsiz bir keşifte bulundu; gezegenimizin en gizemli bölgelerinden birinde petrolle beslenen bakteriler! Bu mikroskobik yaratıklar, Dünya’daki en derin okyanus çukuru olan Mariana Çukuru’nda keşfedildi. Çalışmaya göre Mariana Çukuru, petrolle beslenen bakteri oranının en fazla olduğu bölge olarak tanımlanıyor.

Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu’nun batısında bulunuyor ve Everest Dağı’nın yüksekliğinden daha fazla derinliğe sahip bir yer olarak biliniyor. Çalışmanın başındaki isim olan Xiao-Hua Zhang, insanlığın Mars gezegeni hakkındaki bilgilerinin bile, Dünya’nın bu gizemli bölgesi hakkında bildiklerinden daha fazla olduğunu belirtiyor.

Mariana Çukuru’nun en derin bölgelerinden (yaklaşık 11.000 km derinlikten) toplanan örnekleri inceleyen bir grup bilim insanı, doğal gaz ve petrol gibi maddelerin temel bileşenleri olan hidrokarbonları ayrıştıran yeni bir bakteri grubu keşfetti.

Aslında bu kategorideki bakteriler yeni sayılmaz. Petrolün ayrıştırılmasına katkıda bulunan ve petrol sızıntılarına sebep olan bu mikroorganizmalar birçok yerde bulunuyor. Ancak yapılan çalışma, bu mikroorganizmaların Dünya’da en yüksek oranda bulunduğu yerin Mariana Çukuru olduğunu ortaya çıkardı.

Peki bu derin deniz bakterileri tam olarak neyle besleniyor? Araştırmacılar, biyolojik olarak üretilen hidrokarbonları çukurun üstündeki okyanus çökeltisinde ve yüzeyin yaklaşık 6 km aşağısındaki deniz suyunda buldular. Bilim adamları, hidrokarbonların suda daha düşük derinliklerde de bulunabileceğinden şüpheleniyorlar. Bu hidrokarbonların, bu derinliklerdeki mikroplarda ilk kez bulunduğu belirtiliyor.