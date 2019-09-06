Olay ve Susamam İsimli Şarkılar Türkiye Gündeminde

Rapçi Ezhel ve Şanışer tarafından bugün yayınlanan 'Olay' ve 'Susamam' isimli rap şarkıları, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündeme oturdu.

Toplumsal olaylara yönelik eleştiri ve protesto amacıyla yayınlanan Olay ve Susamam, kısa süre içerisinde büyük izlenme aldı. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan parçalar bazı kesimler tarafından ağır eleştiri alırken, bazı kesimler tarafından ise oldukça beğenildi.

Fuat, Ados, Kamufle, Hayki, Mert Şenel, Server Uraz, Mirac, Beta, Aga B, Tahribad-ı İsyan, Defkhan, Sokrat St, Aspova, Yeis Sensura, Ozbi, Deniz Tekin ve Sehabe gibi isimlerin yer aldığı Susamam isimli şarkı; adalet, kadına yönelik şiddet, özgürlük, eğitim, kentleşme ve hayvana yönelik şiddet gibi konuları içerisinde barındırıyor.

Bununla birlikte Olay isimli şarkıyı seslendiren Ezhel ise, klip içerisinde kullanılan görüntüler ile dikkatleri çekti. Türkiye ve çevre ülkelerin gündemini işleyen klip ve şarkı sözleri, geçmişte yaşanılan olaylara da parmak basıyor.

Bazı kişiler tarafından beğenilirken bazı kişiler tarafından eleştiri alan bu şarkılara yönelik nasıl bir tutum izleneceği şu an için bilinmiyor.