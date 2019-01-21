Ömer Fatih Sayan'dan AKK ve Hotspot Ücreti Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Dr. Ömer Fatih Sayan bugün yaptığı açıklamasında, AKK'nin kaldırıldığı süreçte şirketlerin zam yapmak istediğini ancak "Durun kardeşim olmaz" dendiğinde bundan vazgeçtiklerini söyledi.

Mobil internet paylaşımının ücretlendirilmesi ve sona eren Adil Kullanım Kotası'na (AKK) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer Fatih Sayan, AKK konusunda süreci gözlemlediklerini açıkladı.

Adil kullanım kotasının kalkmasından sonraki artan fiyatlar hakkında Sayan, "Yeni tarifelerin belirli hızlar için çok pahalı olmayan makul fiyatlarla sunulduğunu, belirli hızlarda da daha yüksek fiyatların bulunduğunu" ifade etti ve "şu anki aşamada ciddi bir fiyat yükselmesi yok" dedi.

Turkcell'in mobil internet paylaşımını ücretli yapması hakkında Ömer Fatih Sayan, "Hızlı Giriş seçeneğinde problem yok, Dünyada da birçok platformda bu mevcut. Bununla ilgili esas problem bu değil. Daha önce sözleşme imzalayan mevcut abonelere, sonradan 'Ben şundan ücret alacağım' demesine bir kere bizdeki regülasyon izin vermez. Limitsiz internetle ilgili de aynı şey söz konusu. Rekabetin olduğu ortamda, farklı tarife seçenekleri ya da farklı giriş seçenekleri ile müşterinin bilerek, isteyerek seçtiği yöntemle bu işlerin yapılmasında çok problem yok. Sürprize hayır, çeşitliliğe evet" açıklamasında bulundu.

"Süprize İzin Vermek İstemiyoruz"

Sayan açıklamasının devamında "Mevcut müşterilerde Tüketici Yasası'na uygun şekilde, tarifelerini daraltıcı işlemlere izin vermek mümkün değil. Ancak yeni müşterilere bu, abone olurken, neyin nasıl olduğu anlatılarak, müşterinin kabul etmesi durumunda bunu yapmasında engel olmaz. Limitsiz internet de dahil, tüm şirketler için mevcut müşterinin haklarının korunması gerek. Ne faturalarda ne uygulamalarda sürprize izin vermek istemiyoruz" sözlerinde bulundu.

Yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce operatörler faturaya süpriz fiyatlar yansıtıyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz!