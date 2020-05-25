Ömürlük Elektrikli Araç Bataryası Geliştirildi! Kullan Kullan Bitmiyor

General Motors Şirketi; Cadillac, Chevrolet, Hummer gibi markaların üreticisi konumunda ve ömürlük elektrikli araç bataryası en büyük iddiası. Şirket elektrikli araçlar için çok ciddi bir güç bataryası geliştirdiklerini söylüyor.

Elektrikli araçlar ile ilgili en büyük sorun, genellikle bataryalarından çıkıyor. Özellikle de uzun menzilli batarya bulmak neredeyse imkansız denebilecek boyutta. Ancak General Motors tarafından açıklandığına göre, bu sorun tamamen tarihe gömüldü. Tesla da şirketi adım adım izliyor.

Elektrikli araç bataryalarında üst düzey performans

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre; 1,6 milyon kilometre ömre sahip yeni bataryalar geliştirildi. Bunlar sayesinde ömrünüzün sonuna kadar hiç batarya değiştirmeden elektrikli aracınızı kullanabilirsiniz. Böylece yeni bir batarya alma gibi masraflardan da kurtulursunuz.

Firma, bu yeni bataryalar ile ilgili sadece uzun ömürlü olma özelliğini vurgulamadı. Aynı zamanda çok hızlı bir şekilde şarj olabilme gibi bir yönü de vurgulandı. Yeni batarya, diğerlerine göre neredeyse 2 kat daha hızlı bir şekilde şarj olabilir. Bu durum, şarj istasyonlarında bekleme süresini büyük oranda azaltacaktır.

Tesla şirketi de böyle bir batarya ile ilgili başvuruda bulunmuştu. Her iki firmanın da en büyük amacı herhangi bir sorun yaşamadan uzun ömürlü batarya kullanımını sağlamak. General Motors tarafından geliştirilen elektrikli araç bataryaları yakında kullanıma sunulacak. Sizce bu tür bataryalar, elektrikli araç kullanımında ciddi bir artış sağlayabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.