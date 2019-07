Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino'nun Son Filmi Olabilir

Oscar ödüllü efsanevi yönetmen Quentin Tarantino, temmuz ayında vizyona girecek dokuzuncu filmi Once Upon a Time in Hollywood ile beyaz perdeye veda edebileceğinin sinyalini verdi.

Quentin Tarantino, uzun yıllardır kamera arkasındaki kariyerinin sadece 10 filmi kapsayacağını söylüyor. Fakat çok daha önce ünlü sinemacıya veda etmek zorunda kalabiliriz.

GQ Australia dergisine verdiği röportajda konuşan Oscar ödüllü yönetmen, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt ve Margot Robbie'nin başrolde olduğu Once Upon a Time in Hollywood’un kendisinin son filmi olabileceğini ima etti.

“Eğer film çok beğenilirse, belki 10’a bile ulaşmayabilirim. Belki de hemen şimdi bırakırım! Belki de çok daha ilerde duracağım. Göreceğiz” şeklinde konuşan Tarantino, “Tiyatro filmleri konusunda yolun sonuna geldiğimi düşünüyorum” diye ekledi.

Kült sinemacı, son altı yıldır Once Upon a Time in Hollywood üzerinde çalışıyordu. 1992 yılında yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Reservoir Dogs ile adını duyuran Tarantino, akabinde yaptığı 7 filmle sıradışı bir sinema dünyasının kapılarını araladı.

Doğrusal olmayan öykü akışını, diyalogları ve kanlı şiddet sahnelerini cesurca gösteren Oscar ödüllü yönetmen, 9. filmi olacak One Upon a Time in Hollywood ile başarılarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

GQ 'ya verdiği demeçte, “Bütün hayatımı araştırmaya harcadım. Bütün hayatımı bu dünyayı tanıyarak geçirdim. Şimdi nihayet son 56 yıldır beynime doldurduklarımla bir şeyler yapabilirim” ifadelerini kullanan Tarantino, One Upon a Time in Hollywood’u 'hayalleri olan bir insanın aşk mektubu’ olarak nitelendiriyor.

Bizleri 1960’lı yılların Hollywood’una götürecek olan film, Amerika’yı etkisi altına alan hippi kültüründen dönemin yıldızlarına, ünlü yönetmen Roman Polanski'nin karısı Sharon Tate’in Manson tarikatı tarafından öldürülmesinden o yıllara damga vuran diğer olaylara kadar pek çok şeye ayna tutacak.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve Al Pacino gibi dev isimleri bir araya getiren Once Upon a Time In Hollywood, ülkemizde 26 Temmuz’da vizyona girecek.