Efsane yönetmen Quentin Tarantino’nun merakla beklenen dokuzuncu filmi Once Upon a Time In Hollywood, yeni fragmanıyla karşımıza çıktı.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve Al Pacino gibi dev isimleri bir araya getiren Once Upon a Time In Hollywood, gerek oyuncu kadrosu gerekse merkezine aldığı hikayesiyle bu seneki Oscar yarışının en iddialı adayları arasında bulunuyor.

Quentin Tarantino’nun imzasını taşıyan film, bizleri 1960’lı yılların Hollywood’una götürecek. Amerika’yı etkisi altına alan hippi kültüründen dönemin yıldızlarına, ünlü yönetmen Roman Polanski'nin karısı Sharon Tate’in Manson tarikatı tarafından öldürülmesinden o yıllara damga vuran diğer olaylara kadar pek çok şeyi izleyeceğimiz Once Upon a Time In Hollywood, baş döndürücü bir kurguya sahip olacak.

Sony Pictures tarafından yayınlanan “This Town” adındaki yeni fragman, genellikle daha önceki fragmanlarda gördüğümüz görüntülerden oluşuyor. Tabii, bu durum filme dair heyecanımızı artırmaya engel değil.

DiCaprio, 60’lı yıllarda Vahşi Batı filmlerinin yıldızı Rick Dalton'ı canlandırıyor. Pitt ise Dalton’un yıllarca dublörlüğünü yapmış olan Cliff Booth’a hayat veriyor. Margot Robbie’yi ise 8,5 aylık hamileyken Charles Manson'ın dört müridi tarafından evinde katledilen aktris Sharon Tate olarak izleyeceğiz.

Filmde yukardaki üç ismin yanı sıra Al Pacino, Kurt Russell, Luke Perry ve Emile Hirsch gibi daha birçok ünlü isim yer alıyor.

Geçtiğimiz ay Cannes Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan Once Upon a Time In Hollywood, ülkemizde 26 Temmuz’da vizyona girecek.