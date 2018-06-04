OnePlus 6 Yeni Renk Seçeneğiyle Göz Kamaştırıyor

Kısa bir süre önce tanıtılan ve tüm dünyada ses getirmeyi başaran OnePlus 6 yalnızca iki farklı renk ile kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Şirket tarafından yapılan açıklamayla birlikte yeni ipek beyazı da çeşitli pazarlarda satışa sunulmaya hazır durumda.

OnePlus 5'ten bu yana bir hayli başarılı bir ivme yakalayan ve 'amiral gemisi katili' olarak adlandırılan OnePlus 6'da Gece Yarısı Siyahı ve Ayna Siyahı olma üzere iki farklı renk yer alıyordu. Siyah temalı olan bu renkler pek çok kişiye hitap etmiyordu ancak şirketin OnePlus 6 için duyurduğu yeni renk seçeneği gerçekten güzel tasarlanmış. İsim olarak da İpek Beyazı (Silk White) tercih edilmiş.

5 Haziran tarihinde ABD başta olmak üzere Hindistan, Çin, Avrupa ve diğer bölgelerde kullanıcılara sunulacak olan OnePlus 6'nın ipek beyazı renk seçeneğinin yalnızca 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan sürümler için geçerli olacağını belirtmek gerekiyor. 579 dolar fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşturulması planlanan cihazın, OnePlus'ın yeni Bullets Wireless kulaklıklarıyla aynı gün satışa çıkması da dikkat çekti.

Ayrıca bir hayli hızlı satış yapan 256GB'lık OnePlus 6 modelinin bir hafta içerisinde stoklarda tükendiğini hatırlatmakta da fayda var. Yani aynı durumun beyaz model için de geçerli olabileceğinin ve ürünü satın almak isteyen kullanıcıların hızlı davranması gerektiğinin altı çizildi.

Peki ya siz One Plus 6'nın yeni renk seçeneği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.