OnePlus 7 Pro DxOMark Puanı ile Mate 20 Pro'yu Geçti

OnePlus 7 Pro'nun DxOMark puanı açıklandı. OnePlus 7 Pro, DxoMark puanı ile Huawei Mate 20 Pro'yu geçmeyi başardı.

OnePlus 7 Pro, DxoMark'tan toplamda 114 puan alarak 112 puan alan Huawei Mate 20 Pro'yu geçti. Cihaz video tarafında 98 puan alırken fotoğraf tarafında ise 122 puan aldı.

Gelin hep beraber OnePlus 7 Pro'nun teknik özelliklerine göz atalım.

OnePlus 7 Pro, 6.67 inçlik ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8855 yonga setinden alan cihazda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunmakta. OnePlus 7 Pro'nun ön tarafında bir adet 16 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta.

Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48MP ana kamera, 8MP 3x optik zoom yapabilen telefoto kamera ve 16MP ultra geniş açı kamera. Cihaz ile 4K Ultra HD video çekimleri yapılabilmekte. 4.000 mAh bataryadan beslenen OnePlus 7 Pro'da 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunmakta.

Hemen aşağıdan DxOMark tarafından çekilen OnePlus 7 Pro kamera testi videosuna ulaşabilirsiniz.