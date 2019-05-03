OnePlus 7 Pro’nun Yeni Görselleri Ortaya Çıktı

Şimdiye kadar OnePlus 7 Pro ile ilgili birkaç sızıntı haberi görmemize rağmen herhangi bir resmi görsel görmemiştik. Ancak durum bugün değişti ve artık elimizde OnePlus 7 Pro’nun yeni görselleri var. WinFuture isimli internet sitesi ve sızıntı uzmanı Ishan Agarwal, ortaya çıkan bu yeni görsellerin OnePlus 7 Pro’nun basın görselleri olduğunu iddia ediyor.

Resmi gibi görünen ve şimdiye kadar cihazla ilgili bildiklerimizle de uyuşan bu görseller, OnePlus 7 Pro’nun kavisli kenarlara ve neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Ayrıca görsellerde telefonun iki yeni renk seçeneğiyle geleceği de görülüyor. WinFuture ve Ishan Agarwal’a göre bu renk seçenekleri Nebula Blue ve Mirror Grey olarak adlandırılıyor. Mirror Grey renk seçeneğinin, daha önce OnePlus 6T’de gördüğümüz 'Mirror Black'in biraz daha açık bir rengi olduğunu ve 'Nebula Blue' seçeneğinin de 'Thunder Purple' rengine bir hayli benzediğini söyleyebiliriz.

Sızdırılan bu görsellerde aynı zamanda telefonun arka kısmında üçlü kamera diziliminin yer aldığı görülüyor, ki bunun böyle olacağı OnePlus tarafından da resmi olarak doğrulanmıştı. Görsellere göre cihazın yan taraflarında ise ses seviyesi tuşu, güç tuşu ve uyarı kaydırıcısı bulunuyor.

OnePlus 7 Pro ve onun daha uygun modeli olan OnePlus’ın 14 Mayıs’ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.