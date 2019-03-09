OnePlus 7 Tanıtılmadan Satışa Sunuldu (Teknik Özellikleri ve Fiyatı)

2019'un ilk yarısında en çok beklenen telefonlardan biri olan OnePlus 7 henüz tanıtılmamasına rağmen satışa sunuldu. Resmi olmayan bilgilere göre OnePlus 7 amiral gemileriyle kıran kırana mücadele verecek.

Giztop isimli perakende satış sitesinde ortaya çıkan teknik detaylar ve özellikler doğrultusunda OnePlus 7 pop-up selfie kamerasıyla geliyor. Yani köşeden köşeye ekrana sahip olacak cihazda 6.5 inçlik AMOLED ekran var. Ayrıca gücünü ise Snapdragon 855 yonga setinde alıyor.

Tercihe göre 8GB/12GB RAM barındıracağı gözlemlenen OnePlus 7'nin depolama tarafında ise 128GB ve 256GB'lık versiyonları olacak. Arka tarafında 48+20+5MP çözünürlüğünde kamera kurulumuna sahip olan cihazın 16MP'lik selfie kamerası boy gösteriyor.

OnePlus 7 Fiyatı

4000mAh bataryadan besleneceği iddia edilen OnePlus 7'nin kutudan Android 9.0 Pie ile çıkması bekleniyor. Fiyat olarak 569 dolar belirleyen şirketin henüz resmi açıklamalarda bulunmadığını hatırlatmak gerekiyor.

Sızdırılan bu OnePlus 7 hakkında ne düşünüyorsunuz?