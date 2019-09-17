OnePlus 7T’nin Beklenen Özelliği Doğrulandı

Geçtiğimiz üç hafta içerisinde OnePlus 7T hakkında kapsamlı şekilde sızıntılar yapıldığını gördük. Hatta bu sızıntılardan birinde telefonun 90Hz ekran ile geleceği söyleniyordu. Şimdilerde ise telefonun yüksek yenileme hızına sahip bir ekran ile geleceği OnePlus tarafından doğrulandı.

Uygun bir fiyata sahip olması beklenen OnePlus 7T’nin standart versiyonunda 90Hz özellikli bir ekranın yer alması aslında oldukça ilginç.

OnePlus 7T ilk olarak 26 Eylül’de Yeni Delhi’deki Indira Gandhi Arena’da tanıtılacak ve daha sonra telefonun dünya genelindeki lansmanı da 10 Ekim’de Londra’daki Magazine London Theater’da yapılacak.

Daha önceki lansmanlarda olduğu gibi, biletlerin 20 Eylül’de satışa sunulmasıyla birlikte üretici tarafından yine her bir etkinlik için ziyaretçilere davetler satılacak. Ziyaretçilere katıldıkları her bir etkinlik için 'bölgelere özgü özel bir sürpriz' verileceğini söyleyen OnePlus’ın kurucusu ve CEO'su Pete Lau şu ifadeleri kullandı:

"OnePlus, mümkün olan en iyi 'Hızlı ve Düzgün' deneyim de dahil olmak üzere, daima dünyanın en iyi teknolojisini sunmaya çalışmaktadır. Yenilikçiliğimizin özü, kullanıcılarımızın isteklerinden oluşmaktadır. Ürünleri paylaşmak, deneyimlerine tanık olmak ve düşüncelerini ilk elden duymak için lansman etkinlikleri düzenliyoruz. Ayrıca ziyaretçilerimize, her bölge için benzersiz olan özel bir sürpriz vermeyi de seviyoruz."