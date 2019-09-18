OnePlus 7T Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus'ın yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Gelin hep beraber OnePlus 7T Pro'nun sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

OnePlus 7T Pro, 16 megapiksellik açılıp kapanabilen pop-up kamera sensörü ile gelecek. Cihazın arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunacak. Bu kamera sensörleri şu şekilde olacak: 48MP ana kamera, 3x optik zoom'lu 8MP telefoto kamera ve 16MP ultra geniş açı kamera.

90Hz yenileme hızına sahip olacak olan OnePlus 7T Pro'nun ekranın eğri olacağı konuşulmakta. 4085 mAh bataryadan beslenmesi beklenen OnePlus 7T Pro'nun Snapdragon 855 Plus yonga setinden gücünü alacağı söyleniyor.

OnePlus 7T Pro'nun tasarımı OnePlus 7 Pro'ya çok benzemekte. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkmasına kesin gözüyle bakılan OnePlus 7T Pro'nun Warp Charge 30T isimli hızlı şarj teknolojisini desteklemesi beklenmekte.

OnePlus 7T Pro hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. OnePlus 7T Pro'nun ne zaman tanıtılacağı henüz netlik kazanmış değil.

Akıllı telefon modeli hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!