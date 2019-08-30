OnePlus 7T Snapdragon 855+ ve 2K Ekranla Geliyor

Gelecek ay resmi olarak tanıtılması beklenen OnePlus 7T'nin özellikleri sızdırılmış durumda ve beklendiği gibi yeni telefon, OnePlus 7 üzerine bazı gelişmelerle birlikte geliyor.

Çinli üreticini son amiral gemisi 7T, OnePlus 7’ye güç sağlayan Snapdragon 855’in daha güçlü bir sürümü olan Snapdragon 855+ yonga seti tarafından desteklenecek. 8GB RAM'e sahip olacak cihazda 128GB ve 256GB'lık olmak üzere iki depolama seçeneği sunulacak.

Ayrıca 6.55 inç 90Hz 2K Super AMOLED ekranla çok konuşulacak gibi gözüken OnePlus 7T'nin su damlası şeklinde bir çentiği bulunacak. 48MP ana kameraya ek olarak 16MP ve 12MP ünitelerle destek verecek olan cihazda çembersel tasarlanan üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Selfie kamerası olarak da 16MP tek kamerayı uygun gören Çinli üretici, arka kameralarıyla 960 FPS ağır çekim videoları çekebilecek.

Tam olarak bilinmese de 3.700 mAh ile 3.800 mAh arasında bir batarya hacmine sahip olacak OnePlus 7T'nin bu konuda eleştirileceği düşünülüyor. 2K ekrana ve güçlü donanıma yetmeyeceği düşünülen 3700mAh bataryanın bir günü çıkarıp çıkaramayacağını görmek gerekiyor.