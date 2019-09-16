OnePlus 7T Yakında Satışa Sunulabilir

Son zamanlarda pek çok sızıntı ile gündeme gelen OnePlus 7T ailesinin çıkış tarihi ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı.

OnePlus modelleri, sunduğu performanslı kullanım ve iddialı tasarımları ile birlikte büyük bir hayran kitlesine sahip. Bir süredir OnePlus 7T ailesini bekleyen kişiler için önemli bir haberimiz var. Güvenilir sızıntıları ile tanınan OnLeaks ve Compareaja'ya göre yeni modellerin tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kaldı.

Bu sızıntılara göre yeni OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro, 10 Ekim ya da 15 Ekim tarihlerinde satışa sunulacak. Bazı teknik detayları ile de gündeme gelen modeller, OnePlus 7 Pro modeline göre temel birkaç küçük fark içermekte. Bu farkları göz önüne aldığımızda 7 Pro kullanıcılarının yükseltme için pek de sebepleri olmadığını görüyoruz. Yine de bu modelleri yeni alacak kişiler için tercih sebebi olabilirler.

Her iki model de Snapdragon 855 Plus işlemci ile kutudan çıkacak. Uzun süredir süren söylentilerde de olduğu gibi, söz konusu modellerin 16 MP ultra geniş kamera ve makro kamera ile gelmesi bekleniyor. Bazı yeni fotoğrafçılık modları da sunacak olan modeller, bu noktada kamerada fark yaratmaya çalışacak. Yine de bilinen sızıntılar, bunların dışında önemli değişikliklerin bulunmayacağı yönünde.

Şimdilik modeller hakkında bilinenler birer tahminden veya sızıntıdan ibaret olsa da, yeni modellerin tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Muhtemelen 10 Ekim ya da 15 Ekim tarihinde OnePlus 7T ailesi ile ilgili detayları öğrenmiş olacağız.