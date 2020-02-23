OnePlus 8 Pro Canlı Görüntülendi!

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus 8 Pro'nun canlı kanlı ilk görseli sızdırıldı. İşte OnePlus 8 Pro'nun net hali.

Geçtiğimiz günlerde hakkında birçok bilgi aldığımız OnePlus 8 Pro'nun artık çıkış yapmasına gerçekten az bir süre kaldı. Bugüne kadar birçok bilgi aldığımız cihaz, ilk kez sızan CAD renderları ile canlı görüntülendi. Tabii görüntü biraz yetersiz. Cihazın sadece arkası görünüyor. Ancak buradan da çıkarımlar yapılabilir.

Öncelikle cihazın arkasındaki tek görünen şeyin kamera grubu olduğu bariz belli. Dikey olarak konumlanmış üçlü kamera grubu ve flaş ışığı tamda daha önceki sızıntılarda olduğu gibi. Yani bu durum daha önce yapılan sızıntıların doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Cihazın daha detaylı görselleri elbette gelecektir ancak bu seferki görsel biraz yetersiz.

OnePlus 8 Pro'nun tahminen şu özelliklere de sahip olması bekleniyor: 12GB RAM, 256 GB dahili depolama alanı, Snapdragon 865, 4.500 mAh batarya, hızlı şarj teknolojisi, 32 MP ön kamera, 64 MP ana kamera, 20 megapiksel ultra geniş açı kamera sensörü, 12 megapiksel telefoto lens ve bir ToF sensörü. Fiyatı ise tam olarak belli değil. Bakalım Mart veya Nisan ayında tanıtılması beklenen telefonun fiyatı ne olacak.