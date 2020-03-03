OnePlus 8 Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

OnePlus şu sıralar pek çok kişinin heyecanla beklediği yeni amiral gemisi modelleri üzerinde çalışıyor ve görünüşe göre yeni modellerle her zamankinden daha erken karşılaşacağız. İşte OnePlus 8 ailesinin tanıtım tarihi ve diğer detaylar!

Her Zamankinden Daha Erken

Hindistanlı kaynaklardan edinilen bilgilere göre OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerinden oluşan yeni modeller nisan ortası tanıtılacak. Şirket, Hindistan'da yaptığı lansmanlarla küresel lansmanların arasını oldukça kısa tuttuğu için küresel lansmanın da o dönemlerde yapılması beklenebilir.

Normal koşullarda yeni serilerde iki model görmeye alışkın olsak da bu sene sıkça 'Lite' söylentisi duyduk. Burada önemli olan detay, bu cihazın bütçe sınıfı bir telefon olmayacağıdır. Büyük olasılıkla premium bir orta sınıf oyuncusu olacaktır.

Yeni modellerle ilgili bilinen detaylar şu aşamada oldukça kısıtlı olsa da önümüzdeki dönemlerde daha net bilgiler ile karşılaşmayı bekliyoruz. Yeni gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz. Peki siz OnePlus hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.