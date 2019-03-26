Online Dizi ve Film İzleme Platformu Apple TV + Tanıtıldı

Apple, uzun zamandır beklenen online dizi ve film izleme platformunu duyurdu. İsmi Apple TV + olarak açıklanan servis, Steven Spielberg, JJ Abrams, Jennifer Aniston ve Jason Momoa gibi Hollywood’un dev isimlerine ev sahipliği yapacak. Bu haberimizde, Apple’ın Netflix’e rakip olacak yeni dijital yayın platformuna yakından göz atacağız.

Apple Park’taki Steve Jobs Theatre’da düzenlenen ve Türkiye saati ile 20.00’da başlayan etkinlik, her zaman olduğu gibi birçok yeniliğe sahne oldu; ancak bu etkinliği diğerlerinden ayıran şey, donanım duyuruları veya yazılım güncellemeleri yerine servislere odaklanmasıydı.

Apple’ın vitrine çıkardığı yeni hizmetlerinden birisi de Apple TV + adındaki yeni dijital yayın platformu oldu. Netflix’in liderliğindeki streaming yayın sektörüne 1 milyar dolarla giren Cupertinolu şirket, dün akşamki etkinlikte içerik yelpazesinin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne serdi.

Apple’ın video akış platformu, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston ve Steve Carell'ın başrollerinde olduğu "The Morning Show" adlı bir drama, son olarak Aquaman’de izlediğimiz Jason Momoa’lı bilim kurgu dizisi "See" ve Hailee Steinfeld'in oynadığı komedi serisi "Dickinson" dahil olmak üzere birçok orijinal içeriğe sahip olacak.

Apple TV + için içerik üretecek diğer ünlüler arasında, Steven Spielberg, Octavia Spencer, JJ Abrams, Jason Momoa, M. Night Shyamalan, Jon M. Chu ve Kumail Nanjiani bulunuyor.

Apple ayrıca, çocukların kodlamayı öğrenmelerine yardımcı olacak yeni bir Susam Atölyesi serisi de hazırladı. ABD’nin en sevilen sunucularından Oprah Winfrey ise Apple TV + için iki belgesel çekecek.

Apple’ın akış hizmeti, yalnızca orijinal içeriklerden oluşmayacak. Bütüncül bir platform oluşturan şirket, HBO, Showtime ve Starz gibi kablolu televizyon kanallarına ait üçüncü taraf içerikleri de müşterilerine sunacak.

Çevrimiçi yayın piyasasına yepyeni bir soluk getirmesi beklenen Apple TV +, bu sonbaharda 100’den fazla ülkede kullanıma sunulacak. Reklam içermeyen platformun fiyatlandırmasıyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Apple TV + servisi, iOS, Apple TV ve Mac cihazlarındaki yeni Apple TV uygulamasında ve Samsung, LG, Sony ve Vizio marka akıllı TV'ler için yeni Apple TV uygulamasında sunulacak. Yenilenen Apple TV uygulaması, Roku ve Amazon Fire TV cihazlarında da bulunacak.