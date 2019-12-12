Opera GX, macOS için Çıktı! İşte Özellikleri

Opera'nın oyuncular için özel olarak geliştirdiği internet tarayıcısı olan Opera GX'in macOS sürümü çıktı. Gelin hep beraber Opera GX'in hangi özellikleri sunduğuna yakından bakalım.

Opera GX macOS Sürümü Yayında!

Opera, dünyanın ilk oyun tarayıcısı olan Opera GX’i macOS'a getirdi. Opera GX internet tarayıcısı ile cihazınızın RAM ve CPU kullanımını kolayca kontrol edebilmektesiniz. RAM ve CPU limiti koyabilmektesiniz. Opera GX sayesinde ayrıca ağ kullanımını da sınırlandırabilmektesiniz.

Tarayıcının hızlı arama ekranında özellikle oyuncuların kullandığı internet sitelerinin kısayolları bulunmakta. Tarayıcının rengini istediğiniz gibi özelleştirebilmektesiniz. Opera GX'de Razer Chroma özelliği de mevcut. Razer markalı cihazların renklerini tarayıcı üzerinden değiştirebilmektesiniz.

Opera GX'de dahili ve ücretsiz olarak kullanılabilen VPN bulunmakta. Bu sayede internette daha güvenli dolaşabilmektesiniz. Opera'nın ABD'deki oyuncular üzerinde yaptığı temsili bir araştırmaya göre, insanların %14'ü macOS cihazlarında bilgisayar oyunları oynarken,%82'si Windows cihazlarda oyun oynuyor. Şirket macOS'da oyun oynayan %14'lük kesimi düşündü ve Opera GX'in macOS sürümünü piyasaya sürdü.

Hemen aşağıda yer alan bağlantı üzerinden Opera GX'i cihazınıza indirebilirsiniz.