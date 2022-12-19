Christopher Nolan İmzalı Oppenheimer Filminden Resmi Fragman Geldi

Batman üçlemesi ve Yıldızlararası gibi filmlerle tanınan Christopher Nolan, yine izleyicilerini mest edecek bir filmle beyaz perdeye geri dönüyor. Son filmi Tenet'in yeterli başarıyı elde edememesinin ardından bu sefer bilim kurgudan uzaklaşarak gerçek bir hikayeye yönelen Nolan, atom bombasının yapılış hikayesini ele alacak.

İkinci Dünya Savaşı'nın en çalkantılı dönemlerine gittiğimiz Oppenheimer filmiyle insanlığın en büyük yıkımını ilk defa ortaya çıkartan Manhattan Projesi'nin detaylarını öğreneceğiz. Filmin oyuncu kadrosu da hikayesi kadar iddialı.

İşte Oppenheimer Fragmanı!

Dünyanın en tartışmalı bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Robert Oppenheimer, ABD'nin atom bombası projesinin başındaki isim olarak tanınıyor.

İlk defa Hiroşima ve Nagazaki'ye kullanılan atom bombalarının baş mimarı olan Robert Oppenheimer'ın iki taraflı üzücü hikayesini, Christopher Nolan anlatım tarzıyla izleyeceğimiz film, 21 Temmuz 2023'te sinemalarda yerini alacak. Oppenheimer rolünü ise Peaky Blinders dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Cillian Murphy üstlenecek.

Oppenheimer Oyuncu Kadrosu