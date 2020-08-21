Oppo A53 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Oppo A53 özellikleri ve fiyatı şirket tarafından duyuruldu. İşte Oppo A53 özellikleri ve fiyatı.

Oppo A53 Özellikleri

6.5 inçlik HD+ çözünürlük sunan ekran ile gelen Oppo A53 gücünü Snapdragon 460 yonga setinden alıyor. 64 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda 4GB RAM yer alıyor. Akıllı telefonun depolama alanı microSD kart yardımı ile kolayca artırılabilmekte.

Oppo A53'ün arkasında üç adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 13MP + 2MP + 2MP. Cihazın ön kısmına baktığımızda ise bizleri 16MP'lik kamera sensörü karşılamakta.

5.000 mAh bataryadan beslenen Oppo A53, 18 Watt hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve Type-C bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.

Oppo A53 Fiyatı

Oppo A53'ün fiyatının 169 dolar olduğu açıklandı. Bu fiyat şu anki kur ile vergiler hariç 1.220 TL'ye denk geliyor.

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