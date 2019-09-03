'Oppo A9 2020' Ufukta Göründü

Oppo kısa süre önce dört kameralı yeni Reno serisi akıllı telefonlarını tanıtmıştı. Görünüşe göre şirketin bir başka akıllı telefon serisi daha dörtlü kamera kurulumuyla gelecek.

Şirketin Oppo A9 2020 adlı merak uyandıran yeni akıllı telefonu, Oppo’nun Vietnam şubesinin Facebook sayfasında ortaya çıktı.

Telefonun 6.5 inç’lik bir ekrana sahip olması bekleniyor ve bunun bir HD+ ekran olacağı söyleniyor. Ancak cihazın diğer özelliklerine bakılırsa, 1080p çözünürlüklü bir ekran görmemiz daha muhtemel gibi görünüyor. Parmak izi tarayıcısı arka kısımda, telefonun kamera kurulumunun altında olduğundan dolayı bu bir LCD olmalı diyebiliriz.

Bir başka sızıntıda ise, Oppo A9 2020’nin gücünü Snapdragon 665 yonga setinden alacağı ve cihazda 8GB RAM bulunacağı belirtildi. Söz konusu sızıntıya göre bunların yanı sıra, 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek olan telefonun ana kamerası 48 MP olacak. Yani cihazın arka tarafında 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP’den oluşan bir kurulum yer alacak.

Telefonun ön kısmında ise su damlası görünümlü çentiğin içerisine gizlenmiş 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunacak. Ayrıca cihazda Anroid Pie tabanlı ColorOS 6.1 işletim sistemine yer verilecek.

Özellikleriyle dikkat çeken ve merak uyandıran Oppo A9 2020’yi, adında her ne kadar 2020 ifadesi geçiyor olsa da 2020’den önce görmeyi umuyoruz.