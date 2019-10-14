Oppo A9 (2020) ve A5 (2020) Türkiye'de! İşte Detaylar

Oppo A5 2020 ve Oppo A9 2020 modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni modellere ait teknik detay ve fiyat bilgisi haberimizde!

OPPO A9 2020 ve A5 2020 Özellikleri

Her iki model de gücünü Snapdragon 665 işlemciden alıyor. Bununla birlikte A9 (2020), 128 GB depolama ile 4 GB ve 8 GB RAM seçenekleri sunarken, A5 (2020) ise 64 GB depolama ile birlikte 3 GB ve 4 GB RAM seçeneklerini sunuyor:

Her iki modelde de dörtlü kamera kurulumuna yer verilirken, modeller kamera detayları bakımından birbirinden ayrılıyor. A9 (2020), 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP mono lens ve 2 MP portre sensörü ile geliyor. Bununla birlikte A5 (2020) ise 12 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP mono lens ve 2 MP portre sensörü ile geliyor. Ayrıca her iki model de EIS, Ultra Night Mode 2.0, 4K 30 fps video kaydı ve 8 MP ön kameraya sahip.

5.000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip olan modeller, başka cihazları kablolu olarak şarj edebilmeye olanak sunan kablolu ters şarjı destekliyor. Hızlı şarj desteğinin bulunmadığı modeller, kablosuz şarja da imkan sunmuyor. Ayrıca her iki model ortak olarak 4G, WiFi ac, Bluetooth 5 bağlantılarına sahip.

OPPO A9 2020 ve A5 2020 Fiyatı

Türkiye'de 3 GB RAM ve 64 GB depolama ile satışa sunulan OPPO A5 2020, 'ışıltılı beyaz' ve 'parlak siyah' renkleriyle birlikte 1,999 TL fiyat etiketine sahip. Bununla birlikte yine ülkemizde 4 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleri ile satışa sunulan OPPO A9 2020 ise 'deniz yeşili' ve 'uzay moru' renkleri ile birlikte 2,699 TL fiyat etiketinden satın alınabiliyor.