OPPO A91 Türkiye'de Satışta, İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, yeni akıllı telefonlarından Oppo A91’i Türkiye’de satışa sundu. Oppo A91 fiyatı ve özellikleri haberimizde.

OPPO A91 Özellikleri

OPPO A91, 4025 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen 7.9mm inceliğinde, 172gr ağırlığında. Telefon 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlüğünde, 20:9, 6.4 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran göz koruma modu, DC karartma 2.0 ve 3. nesil ekran içi parmak izi sensörü gibi özelilkler sunuyor. Yüzde 90.7 ekran gövde oranına sahip bir telefon karşımızda. MediaTek Helio P70 işlemciden güç alan telefon, 8GB RAM 128GB dahili depolama (microSD kart ile genişletilebilir) ile geliyor.

4025 mAh batarya, VOOC 4.0 hızlı şarjı destekliyor. OPPO, 30W şarj teknolojisiyle telefonun 30 dakikada yüzde 50 şarj olduğunu iddia ediyor. Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 yazılımı ile gelen telefon gelişmiş oyun deneyimi için Game Boost 2.0 ile geliyor.

Ekran çentiği 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Telefonun arka panelinde 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel 119 derece ultra geniş lens, 2 megapiksel makro lens ve 2 megapiksel olmak üzere dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Dörtlü kamera, stabilize videolar çekebiliyor, gece daha iyi potre çekimleri ve kayıt esnasında videeoyu iyileştiren yapay zeka video onarım özelliği ile geliyor. Daha iyi portre çekimler için, OPPO A91 kullanıcılara selfie çekerken arka ışığı iyileştiren Portre HDR sunuyor. Çift SIM desteği, 4G VoLTE, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS bağlantı özellikleri arasında. USB-C portuna rağmen 3.5mm kulaklık girişi de tutulmuş.

OPPO A91 Türkiye Fiyatı

Kırmızı, siyah ve mavi renkleri olan telefonun Türkiye satış fiyatı 4099 TL. Telefonun geçtiğimiz sene Çin’de tanıtıldığını ve 300 dolar civarında satışa sunulduğunu belirtelim.