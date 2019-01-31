Oppo Artık Resmen Türkiye'de! Oppo Telefon Fiyatları Ne Kadar?

Son yıllarda Çin'in en büyük telefon üreticilerinden biri haline gelen Oppo, resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. Bugün gerçekleştirilen lansman kapsamında Oppo RX17 PRO, RX17 NEO ve AX7 modelleri tanıtıldı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da yapılan lansman ile Oppo'nun resmi olarak Türkiye'de satılacağını duyuran OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şirketin günümüzde 400 binden fazla noktada satış yaptığını belirtti. Farklı tasarımda cihazlar sunan Oppo'nun damla ekran teknolojisi, renklerin kullanımı ve renk geçişleri dikkat çekiyor.

Gerçekleştirilen lansmanda kullanıcılara sunulan Oppo modelleri şu şekilde:

Oppo RX17 Neo Özellikleri ve Fiyatı

6.41 inç AMOLED ekrana sahip olan Oppo RX17 Neo sekiz çekirdekli Snapdragon 660 yonga setinden gücünü alıyor. 4GB RAM ve 128GB dahili depolama ile satışa sunulan modelin arka tarafında 16 ve 2MP'lik çift kamera, 25MP'lik selfie kamerası bulunuyor. 3600 mAh batarya barındıran RX17 Neo, 3000 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Oppo RX17 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Yine 6.4 inç AMOLED bir ekrana sahip olan RX17 Pro, FHD+ çözünürlük sunabiliyor. Snapdragon 710 yonga setine ve 6GB RAM / 128GB dahili depolama alanını barındıran cihazın 12 ve 20 MP'lik arka kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 25MP'lik tek kameraya sahip olan RX17 Pro'nun satış fiyatı 5000 TL olarak belirlenmiş.

Oppo AX7 Özellikleri ve Fiyatı

Diğer modellere göre daha minimal olan AX7'de 6.2 İnç HD+ çözünürlüğünde ekran bulunuyor. 3GB RAM'e ek olarak sekiz çekirdekli Snapdragon 450 ile sunulan AX7'de 64GB dahili depolama alanı yer alıyor. Cihaz 13+2MP'lik arka kamerası ve 16MP'lik selfie kamerası barındırıyor. 4230 mAh bataryaya sahip olan AX7, 2000 TL civarında bir fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda.

Peki ya siz Oppo'nun telefonlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!