Oppo F15 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo yeni akıllı telefon modelini Hindistan'da düzenlediği etkinlikte tanıttı. Gelin hep beraber tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken Oppo F15'in teknik özellikerşne yakından bakalım.

Oppo F15 Özellikleri

Oppo, F serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye başladı. Oppo F15, 20:9 en boy oranına sahip 6.4 inç FHD + AMOLED damla çentikli ekran ile gelmekte. Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Depolama alanı MicroSD kart yardımı ile artırılabilmekte.

Sekiz çekirdekli MediaTek Helio P70 yonga setinden güç alan akıllı telefon grafik tarafında da Mali-G72 MP3 GPU'dan güç almakta. Oppo F15'in arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunmakta. 48 MP'lik ana kamera sensörüne, 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Oppo F15'in ön kamera sensörünün 16 MP olduğu açıklandı. 4.000 mAh'lik VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisini destekleyen bataryadan beslenen cihaz USB Type-C bağlantı portu üzerinden şarj olmakta.

Oppo F15 Fiyatı

Oppo F15'in fiyatının 282 dolar olduğu açıklandı. 282 dolar şu anki kur ile 1660 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata vergiler dahil değil. Oppo F15'in ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmezliğini korumakta.