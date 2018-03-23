Oppo F7’nin Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Oppo’nun önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefonu Oppo F7’nin teknik özellikleri şimdiden ortaya çıktı. Oppo F7’nin resimlerini ve tanıtım videosunu daha önce görmüştük ancak cihazın teknik özellikleri bilinmiyordu. Ancak yeni yapılan bir sızıntı, Oppo F7’nin teknik özelliklerini ortaya çıkardı.

Sızdırılan yeni bir dökümana göre Oppo F7, 6,23 inç’lik, 1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekrana sahip. Telefonda, MediaTek’in sekiz çekirdekli Helio P60 işlemcisi ve Mali-G72MP3 GPU ve 6 GB RAM bulunuyor. 25 MP’lik ön kameraya sahip olan telefon adeta bir selfie uzmanı olarak ön plana çıkıyor. Selfie kamerası aynı zamanda yapay zeka tarafından destekleniyor ayrıca bokeh efektini ve çeşitli güzellik uygulamalarını da içeriyor. Kameranın yapay zeka özelliği, bir fotoğraf çekilirken objeyi anlık olarak analiz ediyor ve buna göre en uygun kamera ayarlarını anlık olarak yapıyor. Ayrıca ön kamera, yüz kilidi özelliğine de sahip. Telefonun arka tarafında ise 16 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Cihaz gücünü ise 3,400 mAh’lik bir bataryadan alıyor. Telefonun, tek bir şarjla 15 saate kadar çalışabildiği belirtiliyor. İşletim sistemi olarak da Android Oreo tabanlı ColorOS 5.0 işletim sistemi tercih edilmiş. Ayrıca daha önceki sızıntılara göre Oppo F7’nin, iPhone X’deki gibi çentikli bir yapıya sahip olacağı tahmin ediliyor.

Oppo F7’nin resmi tanıtımının 26 Mart’ta Hindistan’da yapılması bekleniyor.