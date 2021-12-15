Katlanabilir Telefon Oppo Find N Duyuruldu: Özellikleri ve Fiyatı

Oppo Find N teknik özellikleri ve fiyatı resmi olarak duyuruldu. Diğer katlanabilir telefonların aksine arkalı ve önlü olarak çoklu ekrana sahip olan Oppo Find N'nin detayları haberimizde.

Oppo Find N, iç tarafında büyük, kare şeklinde katlanır OLED panel ve telefon kapalıyken kullanılabilecek daha küçük bir ekran ile Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benzer bir tasarıma sahip. 120Hz iç ekran 7,1 inç boyutunda ve açıldığında daha uzun olan Z Fold'un aksine 9:8.4 en boy oranına sahip.

Bu, videoları en büyük boyutunda izlemek için telefonu 90 derece (yatay olarak) döndürmeniz gerekmediği anlamına geliyor. Telefonun alt kısmında yer alan çift stereo hoparlörler, video izlemek için telefonu hızlı bir şekilde açma deneyimini daha da geliştiriyor.

Oppo, ekranın Samsung yapımı bir panel olduğunu doğruladı, ancak şirketin bunu büyük ölçüde özelleştirdiğini ve kendi patentlerine sahip olduğunu söyledi. Ekran UTG (ultra ince cam) tarafından korunuyor ve Oppo, Samsung ile aynı şekilde 200.000 kat olarak değerlendiriyor.

Paneldeki kıvrım ise Z Fold 3'e göre daha geniş ama Z Fold 3'tekinden çok daha az belirgin. Ayrıca bu tasarımın bir başka avantajı, telefon ekranının iki yarısı arasında boşluk bırakmadan katlanmasıdır. Parmağınızın altında kıvrımı hissedebilirsiniz, ancak günlük kullanımda görmek zor.

Dış ekran, Z Fold'dan çok normal bir akıllı telefona benziyor. 2: 1 en boy oranına sahip ve 5,49 inç boyutunda.

Oppo Find N teknik özellikleri ve fiyatı

Find N'nin teknik özellik sayfasının geri kalanı, 2021 Android amiral gemisinden beklediğiniz şeylerden oluşuyor. Snapdragon 888 işlemci ve 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı var. Ana kamera, OnePlus 9 Pro ve Oppo Find X3 Pro'dan aynı Sony IMX766 sensörünü kullanan 50 megapikseldir ve 16 megapiksel ultra geniş ve 13 megapiksel 2x telefoto ile destekleniyor.

Pil 4500 mAh ve bir SuperVOOC kablosuyla 33W'ta veya kablosuz olarak 15W'ta şarj edilebilir. Ayrıca 10W ters kablosuz şarj ve standart Qi desteği de var. Güç düğmesinde bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Find N'nin Samsung'u endişelendirmesi gerektiğini söyleyebilirim, ancak ne yazık ki Oppo Find N, Samsung telefonlarının neredeyse hiç bulunmadığı bir ülke olan Çin'de satılacak. 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip bir model için şaşırtıcı derecede düşük bir fiyat olan 7.699 yuan (yaklaşık 1200 dolar) 23 Aralık'tan itibaren satışa sunulacak.