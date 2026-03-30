OPPO'dan Çift 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Geliyor!

OPPO, geçen yıl tanıttığı Find X8 Ultra’nın halefi için geri sayıma başladı. Daha önce temel teknik özellikleri sızdırılan Find X9 Ultra son olarak tanıtım öncesinde önemli bir engeli daha aştı. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X9 Ultra BIS Sertifikası Aldı

OPPO’nun yaklaşan amiral gemisi Find X9 Ultra, kısa süre önce CPH2841 model numarasıyla BIS veritabanında ortaya çıktı. Bu gelişme telefonun özelliklerini doğrulamasa da tanıtımın çok yakında yapılacağının sinyallerini veriyor.

OPPO Find X9 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 512 GB

: 512 GB Ana Kamera : 200 megapiksel

: 200 megapiksel Periskop Telefoto : 200 megapiksel ve 3 kat optik zoom

: 200 megapiksel ve 3 kat optik zoom Ultra Geniş Açı : 50 megapiksel

: 50 megapiksel Periskop Telefoto : 50 megapiksel JN1 Fusion (f/3.5 diyafram)

: 50 megapiksel JN1 Fusion (f/3.5 diyafram) Ön Kamera: 50 megapiksel

50 megapiksel Batarya : 7050 mAh kapasite

: 7050 mAh kapasite Hızlı Şarj: 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği

OPPO Find X9 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO Find X9 Ultra’da 6,8 inç boyutunda, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızını destekleyen bir AMOLED panel yer alacak. Kullanıcılar bu yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi yaşayabilecek. Karşılaştıracak olursak, Find X8 Ultra’da 6,82 inç, 120Hz yenileme hızı ve 1440 x 3168 piksel çözünürlük sunan bir AMOLED ekran kullanılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra İşlemcisi Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti kullanılacak. 3 nm mimariye sahip bu işlemci, 4,6 GHz hızında çalışan iki performans çekirdeğiyle ve 3,62 GHz hızında çalışan altı verimlilik çekirdeğiyle geliyor. Grafik tarafında ise Adreno 840 GPU yer alıyor.

Bu donanım an itibariyla Xiaomi 17 Ultra, Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 gibi amiral gemisi telefonlarda karşımıza çıkıyor. Oyun performansına geldiğimizdeyse, Genshin Impact’te ortalama 60 FPS, Fortnite’ta ise 80–90 FPS aralığında bir performans alabiliyorsunuz.

OPPO Find X9 Ultra Kamera Özellikleri Nasıl Olacak?

Cihazda 200 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto sensörleri bulunuyor. Önde ise 50 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilecek.

OPPO Find X8 Ultra'da 50 + 50 + 50 + 50 megapiksel çözünürlüklü bir kamera kurulumu tercih edilmişti. Bunları göz önünde bulundurarak yaklaşan telefonun kamera tarafında kullanıcılara daha üst düzey bir deneyim sunacağını söyleyebiliriz.

OPPO Find X9 Ultra Batarya Özellikleri Nasıl Olacak?

Ürünün bataryası 7.050 mAh kapasitesinde olacak. Aynı zamanda 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunacak. Bilindiği üzere selefinde aynı şarj hızlarını destekleyen 6.100 mAh'lik bir batarya mevcuttu. Yani burada 950 mAh'lik bir artış söz konusu.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Şu an için OPPO'dan Find X9 Ultra modelinin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat geçmiş söylentiler cihazın 20 Nisan 2026'da kullanıcıların beğenisine sunulacağını iddia ediyor. Selefinin geçen yılın nisan ayında tanıtıldığını düşünürsek bu tür söylentilerin tutarlı olduğunu söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere Find X8 Ultra 890 dolardan (vergisiz 39.500 TL) başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmüştü. Find X9 Ultra'nın selefinden daha güçlü özelliklerle geleceğini hesaba kattığımızda 950 dolar seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olabilir. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil 86 bin TL'lik bir başlangıç fiyatına denk geliyor.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Şu anda OPPO’nun web sitesine baktığımızda Find X9 Pro modelinin satışta olduğunu görüyoruz. Ancak Find X8 Ultra’nın ülkemizde satışta olmadığını belirtelim. Bu nedenle, yaklaşan Find X9 Ultra modelinin ülkemize gelme ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

OPPO özelinde değil. Fakat Ultra isimli akıllı telefonlar gerçekten çok hoşuma gidiyor. Büyük batarya kapasiteleri, fotoğraf makineleriyle yarışacak düzeyde kameralar ve amiral gemisi işlemciler kullanıcıları genellikle memnun ediyor. Bu yüzden, Find X9 Ultra’nın da benzer şekilde yüksek performans sunacağını düşünüyorum.