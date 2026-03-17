100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! 144Hz AMOLED Ekranı Var

OPPO, Find X9 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile beraber OPPO Find X9 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Amiral gemisinde Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3120 piksel

1440 x 3120 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 3.600 nit

3.600 nit Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7.050 mAh

7.050 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

100W kablolu, 50W kablosuz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB

512 GB Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları

OPPO Find X9 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Find X9 Ultra, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük, 3.600 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Yüksek parlaklık ise dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça kullanılabilmesini sağlayacak.

OPPO Find X9 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek bulunuyor. Telefonda bu işlemci sayesinde en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma ve donma gibi sorunar olmadan oynanabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 daha önce OnePlus 15, Honor Magic 8 Pro ve POCO F8 Ultra dahil olmak üzere pek çok amiral gemisi modelde tercih edilmişti. OPPO Find X8 Ultra'da ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut. Bu işlemcinin de yüksek grafik kalitesine sahip oyunları rahatça çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO Find X9 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Find X9 Ultra'nın arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Find X8 Ultra'da 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.1 diyafram açıklığına sahip persikop telefoto kamera bulunuyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 7.050 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerlini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Önceki modelde 6.100 mAh batarya kapasiteis ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

OPPO Find X9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Find X9 Ultra'nın 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek şarj hızı ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Find X8 Ultra, geçitğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find X9 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı ColorOS 16'ya sahip Find X9 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 5G dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Find X9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 89 bin 999 TL'ye satılıyor. Find X9 Ultra, Find X9 Pro'dan daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 95 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Find X9 Ultra'nın kendi segmentinde en iddialı modellerden biri olacağını düşünüyorum. Yüksek çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de dizi ve film izlemenin çok keyifli olacağını söyleyebilirim.

Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. 100W hızlı şarj özelliği ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Çift 200 MP kamera sayesinde ise telefon kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebilecek. Bu arada telefon belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacağını belirteyim. Sonuç olarak bu telefonu kullanmanın çok keyifli olacağını düşünüyorum.