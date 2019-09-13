Oppo Hızlı Şarjda Kuralları Değiştiriyor

Son iki yıl içerisinde büyüyen bataryalarla birlikte oldukça önemli bir konu haline gelen hızlı şarj, markaların da direkt olarak rekabet içinde olduğu alanlardan birisi. Oppo yeni hızlı şarj teknolojisini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 10 Plus ile birlikte 45W hızlı şarj desteği duyurusunu yapan Samsung, bu adımıyla birlikte oldukça ses getirmişti. Oppo tarafından duyurulan teknoloji ise oyunun kurallarını değiştirebilir. Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden açıklama yapan Oppo Başkan Yardımcısı Brian Shen, Oppo Reno Ace modelinde 65W hızlı şarj desteğinin bulunacağını doğruladı. Kısaca özetlememiz gerekirse Note 10 Plus'tan 20W daha fazla.

Peki Oppo Reno Ace, ne kadar sürede şarj olacak? Bu noktada batarya kapasitesinin şarj hızında direkt olarak etkili olacağını söyleyelim. Örneğin 4,200 mAh kapasiteye sahip bir batarya, 40W şarj adaptörü ile 30 dakikada yüzde 75 ve 56 dakikada tam şarj olabiliyor. Bu yönde yapılacak tahminler, 4,000 mAh seviyesinde bir bataryanın 65w şarj aleti ile 45 dakikadan kısa bir sürede şarj edilebileceği yönünde.

Özellikle bataryanın ilk yüzde 75'lik kısmının ekstra hızlı dolduğunu düşünürsek, acil durumlarda çok kısa şarjlarla günü kurtarmanız mümkün hale gelebilir.

Şu an için tahminler, 65W şarj adaptörünün isteğe bağlı olarak alınacağı yönünde. Yani kutu içerisinden biraz daha düşük değerlere sahip bir şarj adaptörünün çıkması bekleniyor. Yine de bu imkanın bulunmasının oldukça önemli bir detay olduğunu söyleyebiliriz.