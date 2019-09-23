Oppo’nun 'Reno Ace' Paylaşımında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Oppo, resmi tanıtımı yaklaşan yeni akıllı telefonu Reno Ace’in resmi afişini paylaştı. Bu sayede telefonun bazı özellikleri de kesinlik kazanmış oldu.

Oppo tarafından Çinli sosyal ağ Weibo’da paylaşılan afişe göre, Reno Ace 90Hz yenileme hızına sahip çentikli bir ekran ile geliyor.

Arka kısmında dörtlü kamera kurulumuna sahip olan telefonun ana kamerası 48MP’lik bir sensörden oluşuyor. Ancak arka tarafta herhangi bir parmak izi okuyucusu görünmüyor. Bu da parmak izi sensörünün muhtemelen, ön kısımda ekranın altında konumlandırıldığı anlamına geliyor.

Yine afişe göre cihazın 2 farklı renk seçeneğine sahip olduğu ve alt kısmında USB-C girişi ile 3.5 mm’lik kulaklık girişine sahip olduğu görülüyor.

Telefonun gücünü Snapdragon 855+ yonga setinden alacağı ve 65W hızlı şarj desteğiyle geleceği de doğrulanıyor.

10 Ekim’de resmi olarak tanıtılacak olan Reno Ace’in diğer özellikleri de muhtemelen önümüzdeki günlerde yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.