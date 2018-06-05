Oppo’nun Yeni Amiral Gemisi Oppo Find X Olabilir

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Oppo, geçtiğimiz haftalarda yeni bir amiral gemisi akıllı telefon tanıtacağını duyurmuş ancak fazla detay vermemişti. Gelen yeni sızıntılara göre, şirketin tanıtacağı yeni telefon “Oppo Find X” olacak. Sızıntılardan sonra telefonun teknik özellikleri ve birkaç görseli de ortaya çıkmış oldu.

Oppo, en son 2014 yılında “Oppo Find 7” adı verilen bir amiral gemisi akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şirket o tarihten bu yana daha çok orta seviye akıllı telefonlara odaklanmış ve üst seviye akıllı telefon tanıtmamıştı. Ancak şirket, “Oppo Find X” ile bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Gelen sızıntılara göre “Oppo Find X” gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alacak. 6.42 inç’lik 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacağı söylenen telefonda ayrıca, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alacak. Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle birlikte gelecek olan cihazda, VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip 4,000 mAh’lik bir batarya bulunacak.

Yine sızıntılara göre “Oppo Find X”te bir parmak izi sensörü de yer alacak. Ancak bu sensör görülebilir fiziksel bir sensör olmak yerine, ekrana entegre bir şekilde karşımıza çıkacak. Ayrıca telefonda 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisi olacağı da söyleniyor. Eğer söylenenler doğruysa “Oppo Find X”, iPhone X ve Xiaomi Mi 8’den sonra 3 boyutlu yüz tanıma teknolojisine sahip olan 3. akıllı telefon ünvanını elde edecek.

İlk olarak Asya pazarında daha sonrasında ise Avrupa’da satışa çıkacağı tahmin edilen “Oppo Find X”in resmi olarak ne zaman tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor.