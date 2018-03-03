Oppo R15’in Tasarımı iPhone X’den Esintiler Sunuyor

MWC 2018’de üreticiler, yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Tanıtılan yeni telefonlardan bazıları, özellikle tasarım açısından iPhone X’i örnek almışa benziyor. Bunun en son örneği de Oppo şirketi oldu. MWC 2018’de tanıtımları yapılan Oppo R15 ve R15 Plus’ın, aynı iPhone X’deki gibi çentikli ekrana sahip olduğu görülüyor.

Çentikli ekran özelliğini ilk olarak Sharp ve Essential markalarında görmüştük fakat bu özellik Apple ile birlikte popüler hale gelmişti. Oppo’nun yayınladığı tanıtım görsellerine göre, şirketin yeni telefonlarında çentikli ekran trendini takip ettiği görülüyor ancak Oppo’nun çentikleri iPhone X’e göre daha küçük bir yapıda. Telefonun dikkat çeken diğer detayları ise çerçevelerinin yuvarlatılmış olması ve eğimli yapısı.

Oppo’nun yeni akıllı telefonları R15 ve R15 Plus’ın tanıtım görsellerinin yayınlanmasına rağmen, cihazların özellikleri ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle cihazların teknik detayları hakkında bilgiler veremiyoruz ancak tasarımıyla ilgili yorum yapabiliyoruz. Söylentilere göre Oppo’nun bu telefonlarında, Qualcomm’un en güncel yonga setlerinden biri olan Snapdragon 700’ün kullanılacağı tahmin ediliyor. Dahili yapay zeka birimiyle gelen bu yeni yonga seti, Snapdragon 800 serisinin teknolojik gücünü daha uygun fiyatla sunuyor.

iPhone X çıktığında pek çok kullanıcı, cihazın çentiğinin çok kötü göründüğüne dair yorumlar yapmıştı ve bu özellik telefonun en çok tartışılan özelliklerinden biri olmuştu. Yine de bazı akıllı telefon üreticileri bu özelliği kullanmaya devam edecek gibi görünüyor.