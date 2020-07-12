Oppo'nun Reklam Yüzü Acun Ilıcalı Oldu

Geçtiğimiz dönemde ünlü sanatçı Sıla ile iş birliği yapan Oppo, bu kez Acun Ilıcalı ile reklam kampanyası yaptı. Hayatım Benim Koleksiyonum başlığını taşıyan reklam kampanyasında, Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte kamera karşına geçerek kendi koleksiyonunu anlatıyor.

Oppo, Acun Ilıcalı ile İş Birliği Yaptı

Türkiye pazarında yükselmeye devam eden Oppo, Reno3 Serisi'nin reklam çekimlerini gerçekleştirdi. Uluslararası yapımcı ve iş insanı Acun Ilıcalı, reklam kampanyasında kendi hayatından koleksiyon değeri taşıyan anları paylaşıyor ve yeni Oppo Reno3 Serisi'nin üstün fotoğraf ve video özellikleri vurguluyor.

Reno3 Serisi'nde yer alan her iki model, devrim niteliğindeki yakınlaştırma performansı ile mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor. Tüm bu özellikler, koleksiyon değerinde fotoğraflar çekilmesi için tüm sınırları ortadan kaldırıyor.

Hemen aşağıdan Reno3 Serisi'nde yer alan cihazları incelediğimiz videolara göz atabilirsiniz.

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