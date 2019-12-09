Oppo Reno 2Z İnceleme - Merak Edilen Telefon Elimizde!

Oppo'nun yeni akıllı telefon modeli olan Oppo Reno 2Z'ye bakıyoruz. Oppo Reno 2Z modelini sizler için inceliyoruz.

İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz Oppo Reno 2Z'nin teknik özelliklerine yakından bakalım. Oppo Reno 2Z, 6,53 inç AMOLED ekrana sahip. Gücünü Mediatek MT6779 Helio P90 işlemciden alan akıllı telefonda 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Oppo Reno 2Z'nin arka tarafında dört adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri: 48MP + 8MP + 2MP + 2MP. Cihazın ön tarafında da 16 MP'lik kamera sensörü yer alıyor. 4.000 mAh bataryadan beslenen Oppo Reno 2Z kutusundan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor.

Oppo Reno 2Z İnceleme

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Oppo Reno 2Z incelememize geçelim. Hemen aşağıdan Oppo Reno 2Z inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

YouTube kanalımıza buradaki bağlantı üzerinden abone olarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyoruz. Tamindir'i takipte kalın!