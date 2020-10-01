Oppo Reno 4 Pro 5G Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Oppo yeni akıllı telefon modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Oppo Reno 4 Pro 5G özellikleri ve fiyatı açıklandı. Merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Oppo Reno 4 Pro 5G özellikleri ve fiyatı.

Oppo Reno 4 Pro 5G Özellikleri

Reno 4 Pro 5G, 6,5 inç ekrana sahip. Bu ekran 90Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunuyor. Gücünü Snapdragon 765G işlemciden alan akıllı telefonda 12GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihazda aynı zamanda 65W SuperVOOC şarj teknolojili 4.020 mAh batarya yer alıyor. Oppo Reno 4 Pro 5G, 12 megapiksel geniş açı ve 13 megapiksel telefoto ile eşleştirilmiş 48 megapiksellik bir ana kamera kurulumuyla birlikte geliyor.

Oppo Reno 4 Pro 5G Fiyatı

Akıllı telefonun fiyatı 699 euro olarak açıklandı. 699 euro şu anki kur ile vergiler hariç 6.365 TL'ye tekabül ediyor.

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