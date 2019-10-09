Oppo Reno Ace'ın Fiyatı Sızdırıldı! İşte Özellikleri

Oppo'nun yarın tanıtacağı yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. Oppo Reno Ace'ın fiyatı sızdırıldı. Gelin hep beraber Oppo Reno Ace'ın sızdırılan teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Oppo Reno Ace, 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inçlik OLED ekran ile gelebilir. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus yonga setinden alması beklenen akıllı telefonda iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunacak. Bu seçenekler şu şekilde olacak: 8GB RAM, 128GB dahili depolama alanı/ 12GB RAM, 256GB dahili depolama alanı.

Oppo Reno Ace'ın su damlası şeklindeki çentiğinde bir adet 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera sensörü yer alacak. Cihazın arka tarafında ise dört adet kamera sensörü bulunacak. Bu kamera sensörleri şu şekilde olacak: 48MP ana, 8MP ultra geniş açı, 13MP ve 2MP porte fotoğrafar için derinlik sensörü.

4.000 mAh bataryadan beslenmesi beklenen Oppo Reno Ace'da 65 Watt'lık SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknoloji yer alacak. Oppo Reno Ace, Realme X2 Pro da olduğu gibi yeni nesil ekrandan parmak izi okuyucusuna sahip olabilir. 3.5mm'lik jack girişine sahip olacak olan Oppo Reno Ace hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar.

Oppo Reno Ace'ın 8GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin 517 dolardan, 12GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin ise 629 dolardan satışa sunulacağı söyleniyor.