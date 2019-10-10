Oppo Reno Ace Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz ayın başlarında üstün hızlı şarj teknolojisi ile geleceği belirtilen Oppo Reno Ace tanıtıldı. Oppo Reno Ace teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Oppo Reno Ace Teknik Özellikler

Oppo'nun yeni amiral gemisi modeli olacak olan Reno Ace, gücünü Snapdragon 855 Plus işlemciden alacak. 8 / 12 GB RAM varyasyonları ile birlikte UFS 3.0 teknolojisine sahip 128 / 256 GB depolama alanı tercih edilebilecek.

Ön tarafa baktığımızda damla çentikli 6,5 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. 90Hz yenileme hızına sahip olan AMOLED ekran Full HD+ çözünürlüğe sahip. Üst tarafta bulunan damla çentiğin içerisinde 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameranın bulunduğunu belirtelim.

Reno Ace arka kameraları ile de iddialı bir duruş sergiliyor. Arkada dörtlü kamera kurulumu kullanan modelin 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerası Sony IMX586 lensten gücünü alıyor. Bununla birlikte diğer kameralar ise sırasıyla; 116 derecelik geniş açı desteğine sahip 8 MP geniş açılı kamera, 5x hibrit zoom desteğine sahip 13 MP telefoto kamera ve monochrome özellikli 2 MP kamera olarak öne çıkmakta.

Tüm bunları yaparken 4,000 mAh kapasitesindeki bataryadan gücünü alan Reno Ace, bu bataryayı 65W hızlı şarj teknolojisi ile şarj edebiliyor. Daha önceden yayınlanan videoya göre bu şarjın süresi yaklaşık 25 dakika kadar sürmekte.

ColorOS 6.1 kullanıcı arabirimi ile kutudan çıkan modelin NFC ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olduğunu belirtelim.

Oppo Reno Ace Fiyatı

İki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan Oppo Reno Ace'nin açıklanan yurt dışı satış fiyatları şu şekilde:

8 GB / 128 GB için 450 dolar

8 GB / 256 GB için 478 dolar

12 GB / 256 GB için 534 dolar

Muhtemelen ülkemizde de satışı yapılacak olan modelin Türkiye'de hangi fiyatlarla satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.