Oppo Reno Ace'nin Hayran Bırakan Şarj Kıyaslama Videosu Yayınlandı

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen Oppo Reno Ace, 65W hızlı şarj teknolojisi ile dikkatleri çekiyor. Söz konusu modelin hızlı şarj teknolojisi ile övünmek isteyen şirket, bataryaların şarj sürelerini kıyaslayan bir video yayınladı.

Oppo tarafından Weibo üzerinden paylaşılan video, 65W hızlı şarj teknolojisinin hünerlerini sergiliyor. 65W SuperVOOC teknolojisi ile VOOC 3.0 teknolojilerini kıyaslayan şirket, her iki modeli de eş zamanlı olarak şarj ediyor.

4,000 mAh batarya kapasitesine sahip Reno Ace, SuperVOOC şarj teknolojisi ile ne kadar sürede şarj oluyor?

5 dakikada: yüzde 29

dakikada: 10 dakikada: yüzde 53

dakikada: 15 dakikada: yüzde 73

dakikada: 20 dakikada: yüzde 89

dakikada: 25 dakikada: yüzde 100

Bununla birlikte diğer modele göz attığımızda gördüğümüz sonuçlar ise şu şekilde:

5 dakikada: yüzde 9

dakikada: 10 dakikada: yüzde 16

dakikada: 15 dakikada: yüzde 24

dakikada: 20 dakikada: yüzde 31

dakikada: 25 dakikada: yüzde 39

Bu skorlarla birlikte oldukça iddialı bir duruş sergileyen model, 25 dakikalık şarj ile bir günü rahatça geçirebilmenize olanak sunuyor. Bununla birlikte çok acil durumlarda gerçekleştireceğiniz 10 dakikalık şarj işlemi bile, sıfırdan yüzde 53 oranlarına ulaşmanızı sağlıyor. Oppo tarafından yayınlanan videoyı aşağıdan izleyebilirsiniz.