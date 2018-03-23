Oppo, Uygun Fiyatlı Yeni Akıllı Telefonu Oppo A1’i Tanıttı

Oppo, geçtiğimiz günlerde yeni amiral gemisi akıllı telefonu Oppo R15’i tanıtmıştı. Ancak bu telefon üst seviye bir telefondu ve fiyatı da pek uygun sayılmazdı. Şu sıralar ise Oppo, Oppo A1 isimli yeni akıllı telefonunu tanıttı. Oppo A1, uygun fiyatlı giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor.

Oppo A1’in teknik özelliklerinin tümü açıklanmadı ancak bilinen özellikleri şu şekilde, cihaz 18:9 ekran oranına ve 5,7 inç’lik bir LCD ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü ise bilinmiyor. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Telefondaki işlemci hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak cihazda, Snapdragon ya da MediaTek’in giriş seviyesindeki bir işlemcisinin yer aldığı tahmin ediliyor.

Telefonun arka kısmında 13 MP’lik bir kamera bulunuyor ve bu kameranın enterpolasyon özelliği sayesinde 50 MP’e kadar fotoğraf çekilebiliyor. Telefonun ön yüzünde ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Cihaz gücünü ise 3180 mAh’lik bir bataryadan alıyor. Oppo A1’de yüz kilidi özelliği de mevcut ancak parmak izi okuyucu bulunmuyor.

Oppo A1, koyu mavi, kiraz kırmızısı ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Telefon, yaklaşık 220 dolarlık (yaklaşık 870 TL) fiyatıyla 1 Nisan’da satışa çıkacak.