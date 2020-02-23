OPPO Yetkilisi Find X2 Kamerası Hakkında Detay Verdi

OPPO yetkilisi Shen Yiren, Find X2 serisi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Paylaşılan bilgiler, üyelerin güçlü kamerayla beraber birçok özelliğini kamuoyuna duyurdu.

Bu akıllı telefonlarda, özellikle geçen sene popülerleşmiş olan OPPO’nun en çok beklenen telefonlarından biri kullanıma sunuldu. Daha önceki Find X modeli, oldukça iyi kameralı; güçlü özelliklere sahip bir cihaz olarak biliniyordu. Find X2’ye ile ilgili güven ve talep daha çok buradan kaynaklıydı.

OPPO yetkilisi Find X2 serisinin diğer özelliklerini açıkladı

Shen Yiren OPPO başkan yardımcısı olarak biliniyor. Weibo’da yaptığı açıklamalarla Find X2 serisi ile ilgili önemli işaretler verdi. Onun açıklamalarına göre, önümüzdeki hafta hazırlıklarına başlanacak seriye ait telefonların kamera özellikleri, Weibo aracılığıyla iletildi.

Gelen bilgilere göre standart Find X2 modeli, arka tarafında üçlü kamera ile karşımıza çıkacak. Ana sensör 48 megapiksel çözünürlükte olmakla beraber, diğer iki sensör için sırayla 12, 13 megapiksel tercih edildi. Ön kamera, kamera deliği tasarımıyla ekranın sol üst kısmında yer alacak.

Tüm bunlara ek olarak; OPPO Find X2, 4.200 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Cihazın 6,7 inç büyüklüğündeki ekranı, 3168x1440 çözünürlükte ve 120 FPS yenilenme hızıyla geliyor.