Organize İşler 2'nin Yapımcısından Netflix Savunması

Salon işletmecileriyle film yapımcıları arasında yaşanan kampanyalı bilet satışı krizi sebebiyle birçok filmin vizyon tarihi ertelenmişti. Çetrefilli bir sürecin ardından izleyicilerle buluşan Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, vizyondaki ikinci haftasında Netflix’te yayınlanınca tepkilerin odağında kaldı. Filmin yapımcısı Necati Akpınar, kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Hatırlayacağınız üzere, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini ise Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, BKM’nin salon işletmecileriyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ertelenmişti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye sinema pazarına giriş yapan Güney Kore merkezli CJ Entertainment dağıtıcımlığında 1 Şubat tarihinde izleyicilerle buluşan film, vizyondaki 15’inci gününde dijital yayın devi Netflix’te yayınlandı.

Bunun üzerine Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyeleri, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’nı Netflix’e satan BKM ve CJ Entertainment’a karşı hukuki süreç başlatma kararı almıştı.

Milliyet yazarı Ali Eyüpoğlu’na konuşan filmin yapımcısı ve BKM’nin ortağı Necati Akpınar, kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Amerikalılar’ın, “Bu filmi 192 ülkede yayınlayıp, dünyaya Türkler’in neler yaptığını göstermek istiyoruz” sözlerinden etkilendiklerini söyleyen Akpınar, projeyi, Netflix’e para için değil, Türk Sineması’nı dünya vitrinine çıkaracakları için sattıklarını belirtti.

Milliyet yazarı Eyüpoğlu, Netflix’in yapımı vizyon tarihi ile aynı gün yayınlamak istediğini, bunun üzerine BKM’nin dört hafta süre istediğini yazdı.

Eyüpoğlu’nun aktardığına göre Netflix yönetimi, Türkiye’de filmin gişesini vuracak sayıda aboneleri olmadığını söyledi. Buna rağmen ABD'li şirketin BKM’ye gişede uğrayacakları kaybı da karşılamayı taahhüt ettiğini belirten Eyüpoğlu, bunun üzerine filmin vizyondaki 15’inci gününde Netflix’te yayınladığını ifade etti.