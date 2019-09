Ori and the Blind Forest: Definitive Edition Switch Oynanış Videosu Yayınlandı

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition 2016 yılında, yani orijinal oyundan bir yıl sonra yine PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Moon Studios tarafından geliştirilmiş olan ve oyuncuların büyük bir beğeniyle karşıladıkları platform oyunu 27 Eylül 2019 tarihinde Switch sahipleriyle de buluşacak. Çıkışı öncesinde Ori and the Blind Forest: Definitive Edition için uzun bir Switch oynanış videosu yayınlandı.

Nibel ormanında yıkıcı bir etkiye neden olan güçlü bir fırtına sonrasında, son ruhani koruma olan Ori rolüne bürüneceğimiz oyunda ormanı kurtarmak için karanlık düşmanımızla yüzleşmek durumunda kalacağız. Çürümekte olan ormanın gizlerini ortaya çıkarmaya çalışırken, bir yandan da şeytani baykuş Kuro ile mücadele etmek durumunda kalacağımız senaryonun akışı sırasında çözülmesi gereken çeşitli bulmacalarla da karşılaşacağız.

Yirmi dakika uzunluğundaki video, oyunun Nintendo konsolu üzerindeki performansına dair iyi bir fikir veriyor. Görselliğiyle Trine serisini andıran Ori and the Blind Forest, sanatsal açıdan büyüleyici ve sunduğu ortamlar ile oldukça sanatsal bir oyun. Senaryo boyunca karşımıza çıkacak olan özel yetenekler ve beceriler bulunuyor. Farklı yetenekleri Ancestral Tree'leri kullanarak öğrenebiliyorken, becerileri de Ability Cell'leri bularak veya öldürdüğünüz düşmanların Spirit Light'larını alarak yapabiliyorsunuz.

Metroidvania türüne dahil edebileceğimiz Ori and the Blind Forest oyununun Switch oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!