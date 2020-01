Ori and the Will of the Wisps'in Geliştirilme Süreci Tamamlandı

Ori and the Blind Forest oyununun devamı olan Ori and the Will of the Wisps için geliştirilme sürecinin sonuna gelindi. PC (Steam ve Microsoft Store) ve Xbox One için 11 Mart 2020 tarihinde Türkçe arayüz ve altyazı desteğiyle satışa sunulacak. Xbox Game Pass aboneleri ise ilk günden ek bir ücret ödemeden oyuna sahip olacaklar.

Ori and the Will of the Wisps has gone GOLD🌟! A big congratulations to Moon Studios and the entire team.



Unravel Ori's destiny on March 11th by pre-ordering the gorgeous Collector’s Edition from your favorite retailers! #OritheGamehttps://t.co/0X4k52q5WM pic.twitter.com/AktsXNiMqn — Ori the Game (@OriTheGame) January 28, 2020

Microsoft ve Moon Studios tarafından yapılan duyuru, Ori and the Will of the Wisps için gelecekte daha başka bir ertelenmenin yaşanmayacağı anlamına da geliyor. Diğer bir deyişle, önümüzde geçirmemiz gereken hemen hemen bir buçuk aylık bir süreç var. Ancak bu sürecin boş geçilmeyeceğinden eminiz. Daha fazla oyuncunun ilgisini çekebilmek adına yeni fragmanlar, yeni oynanış videoları yayınlanarak ve yeni detaylar paylaşılarak tanıtımlara son sürat devam edilecektir.

Platform-macera türündeki Metroidvania oyunu Ori and the Will of the Wisps ile Nibel ormanının ötesindeki dünyayı keşfe çıkacak ve hem kayıp olanlar hakkındaki gerçekleri hem de Ori'nin esas kaderini öğreneceksiniz.

Hikaye boyunca mücadele edeceğiniz irili ufaklı birçok tehlikeli düşman olacak elbette. Bunların arasında bölüm sonu düşmanları da bulunacak ama sizin eliniz de boş olmayacak. Yeni silahlar ve büyüler kullanmanın yanı sıra farklı saldırılar da yapabileceksiniz. Ayrıca Shard sistemi sayesinde yeteneklerinizi geliştirebilecek ve tarzınıza göre özelleştirmeler yapabileceksiniz.

Ori and the Will of the Wisps şu anda Steam üzerinde 50 TL, Microsoft Store üzerinde de 68.75 TL gibi bir fiyata ön-siparişte. Dijital sürümün yanı sıra bir koleksiyoncu sürümünün de olduğunu hatırlatalım. Bu özel sürümde, oyunun metal kutulu bir kopyasına ek olarak sanat kitabı ve müzik albümü bulunacak. Tercihinize göre müzik albümünü MP3 olarak indirebilme imkanı da sunulacak.